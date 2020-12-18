Edirne'de gittiği polis merkezinde karantinada olması gerektiği belirlenen kişi yurda yerleştirildi

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan E.U, ev karantinasını ihlal ederek bir müracaatta bulunmak üzere Selimiye Polis Merkezi'ne gitti.

Kimlik sorgusunda Kovid-19 hastası olduğu tespit edilen E.U, sağlık ekiplerince Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna götürülerek karantinaya alındı.

E.U'nun ifade işlemlerinin karantina bitiminde yapılacağı belirtildi.