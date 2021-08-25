Edirne'de genç müzisyenler "orkestra şefliğini" öğreniyor

Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen eğitimde Şallıel, çeşitli illerden gelen 20 müzisyene deneyimlerini aktardı.
Şallıel, AA muhabirine, masterclass programına orkestra şefliği yapanların, müzisyenlerin, müziğe yeni başlayanların ve orkestra şefliğini merak edenlerin katıldığını söyledi.
Programın yoğunlaştırılmış şekilde karma bir eğitimi içerdiğini belirten Şallıel, "Orkestra şefliğinde kimsenin bilmediği püf noktaları açarak ve o püf noktaları nasıl ele geçiririz, nasıl sağlarız, nasıl anlarız hep birlikte bunu deneyimliyoruz." dedi.
İlkini düzenledikleri programı uluslararası nitelikte sürdürmeyi hedeflediklerini anlatan Şallıel, dünya orkestralarının başına geçecek şefler yetişmesi için çaba harcadıklarını kaydetti.
Programa katılan Mimar Sinan Çok Sesli Koro Şefi Ceyda Ayanoğlu da güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Ayrıca burada bir koronun olması da inanılmaz bir deneyim katıyor bize. Umarım en iyi şekilde kendimi geliştirip iyi bir orkestranın başında olmayı hedefliyorum." diye konuştu.
Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi klarnet öğrencisi Dide Keleşoğlu ise mayıs ayında aynı zamanda Mimar Sinan Devlet Konservatuvarından yarı zamanlı arp bölümünden mezun olduğunu ifade etti.
İki enstrüman çaldığını belirten Keleşoğlu, "Orkestra şefliğini merak ettiğim için eğitime katıldım. Bu şekilde orkestrayla beraber çalışma fırsatımız oluyor. Arkadaşlarımı ve orkestrayı gözlemliyorum. Bu yol uçsuz bucaksız bir yol ve burada kendimi bulacağımı düşünüyorum." dedi.
Müzisyen Raif Doğrulu, orkestra şefliğine merakı olan herkesin bu eğitimlere katılabileceğini belirterek, "Müzik eğitimi anlamında orkestra şefiği alanında eğitimlerin çok katkısı oldu. Piyano ve perküsyon çalıyorum. Keman ve viyola eğitimi gördüm ama temel anlamda iyi bir perküsyoncu olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.
23 Ağustos'ta başlayan program, 27 Ağustos'ta sona erecek.
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