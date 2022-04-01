Edirne'de fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Edirne'de meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı ağaçlar devrilirken, sınır kapısına giden yol kapandı. Kuvvetli rüzgarın çatıları uçurduğu kentte bir kişi yaralandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı uyarı' ile ikaz ettiği Edirne'de fırtına etkisini göstermeye başladı. Kentte güney yönden esen kuvvetli rüzgar saatteki hızını zaman zaman 80 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde esti.
Bir anda etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle ağaçlar devrildi. Etrafı kasıp kavuran fırtınadan dolayı bazı evlerin çatıları uçtu, park halindeki arabalarda hasar meydana geldi.
ÇATI ÇATININ ÜSTÜNE UÇTU: 1 YARALI
Kuyumcu Bayırı Sokak'taki müstakil bir evin çatısına yanındaki yüksek katlı binanın çatısı uçtu. Üzerine düşen çatı nedeniyle müstakil evin çatısı çöktü. Bu sırada evde bulunan Zeliha Yolalmaz yaralandı.
Başından yaralanan Yolalmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. AFAD ekipleri bölgede çalışma yürüttü. Ümit Yolalmaz, yaptığı açıklamada evlerinin üzerine çatı düşmesi nedeniyle annesinin yaralandığını anlattı.
SINIR KAPISINA GİDEN YOL KAPANDI
Pazarkule Sınır Kapısı'na da ulaşımın sağlandığı Lozan Caddesi'ne devrilen ağaç nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası yol trafiğe açıldı. Ancak polis ekipleri rüzgarın şiddetinin dinene kadar etrafı ağaçlarla kaplı Lozan Caddesi'nde trafik akışını durdurdu.
Polis ekipleri çatı uçan alanları güvenlik şeridine aldı. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte kuvvetli rüzgarın gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
ARAÇLAR ÇAMURLA KAPLANDI
Edirne'nin merkezinde etkili olan fırtınanın ardından İpsala ilçesinde de çamur yağışı etkili oluyor. 2 gün boyunca esen rüzgar, Kuzey Afrika’dan taşıdığı tozu İpsala ilçesi üzerine bıraktı. Yağış sebebiyle sürücüler ilerlemekte zorluk yaşarken park halinde bulunan araçlar çamurla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarını temizletmek için oto yıkamalara koştu.
Öte yandan, Tekirdağ merkezde de etkili olan çamur yağışı sebebiyle araçlar çamurla kaplanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!