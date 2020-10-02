Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ şüphelileri S.K.M. adlı kadın ile R.M. ve M.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.