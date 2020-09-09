Edirne'de Fatih Müzesi'nin kurulması için çalışmaları sürüyor

Fatih Sultan Mehmet'in eğitim aldığı medrese olarak bilinen Edirne'deki Saatli Medrese'de Fatih Sultan Mehmet Müzesi kurulması için 19 bilim insanından oluşan bilim kurulu oluşturuldu.
Bilim kurulunda yer alan Prof. Dr. Kurşun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin gelecek nesillere yol gösterici olacağını söyledi.
Müzenin, Fatih'in tüm yönlerini kapsayan geniş kapsamlı bir çalışmayla oluşturulacağını belirten Kurşun, "Türkiye'de ilk kez bir padişahın adını taşıyan müze Edirne'de kurulacak. Padişahların şehzade olarak durduğu şehirlerde onlar adına birtakım çalışmalar var ama doğrudan doğruya bir padişah adıyla ilk müze olması hasebiyle Fatih Sultan Mehmet Müzesi önemli bir müze olacak." dedi.
- "Fatih, yaşarken tarih olmuştur"
Kurşun, Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminden itibaren yazılmaya ve kendisi hakkında pek çok şey anlatılmaya başlandığını ifade etti.
Fatih'in yaptıkları ve ortaya koyduklarıyla sadece Türk tarihi kaynakları içerisinde değil, batılı kaynakların da en önemli figürü olduğunu dile getiren Kurşun, "Fatih, yaşarken tarih olmuştur. Bizlerin de Edirne'de bulunmamızın ana amacı Edirneli Fatih Sultan Mehmet'ten söz etmektir. Onun burada kendi kişiliği ve şahsiyetinin oluşmasına etki eden nedenleri araştırmaktır ve nihayetinde bundan sonraki nesillerimize bırakacağımız Fatih mirasını burada inşa etmektir." diye konuştu.
Fatih'i sadece Balkanlar'da ve Anadolu'da yaptığı fetihlerle değil, aynı zamanda bir devlet adamı olarak, kanun koyucu olarak anılmasını ve tanınmasını istediklerini vurgulayan Kurşun, şunları kaydetti:
"Fatih'i bu müzede bir insan olarak anlatmaya çalışacağız. Bir insan çok genç nasıl başarılı olabilir sorusunu sormaya çalışıyoruz. Fatih'in kendi kendine kaldığında nasıl düşündüğünü anlamaya çalışıyoruz. Çünkü yaptıklarını zaten biliyoruz. Fetihlerini nasıl gerçekleştirdiğini, İstanbul'un fethini, Balkanlar'daki fetihlerini oradaki askeri harekatları biliyoruz. Bunları nasıl düşünmüş, nasıl bugünkü insanın ihtiyaç duyduğu, gençliğin ihtiyaç duyduğu model tip buradan çıkacaktır. Fatih'in düşünce biçimini anlamaya çalışacağız."
Edirne Valiliği ve FSMVÜ işbirliğinde kurulum çalışmalarına başlanan müzenin gelecek yıl açılması planlanıyor.
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