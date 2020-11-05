Edirne'de Faslı turistleri silah zoruyla gasbeden şüphelilerden biri tutuklandı

Dörtkaya mevkisinde yürüyen Faslı 5 kişi, yanlarına motosikletle gelen şüpheliler M.K ve B.T tarafından silah zoruyla durduruldu.

Şüpheliler, turistlerin 500 avro, 2 cep telefonu ve pasaportlarını alıp kaçtı.

Turistlerin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Şüpheli B.T'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.