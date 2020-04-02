Edirne'de "Evde kalmayanların" geldiği işlek caddelerde kısıtlamalara gidilecek

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Kurulda şehir giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçülmesine devam edilmesi, taksilere durak bazlı ve yüzde 50 kapasite ile dönüşümlü çalışması için düzenleme getirilmesi, pazar yerlerine getirilen 0-15 yaş çocuklar için olan sınırlamanın, bakkal ve marketlerde de uygulanması yanı sıra Edirne'ye başka bir şehirden gelenlerin 14 gün süreyle gözlem altında bulunması kararları alındı.

Kurulda ayrıca "Evde kalınması" çağrılarına rağmen kent merkezinde yoğunluk oluşturanların önüne geçmek amacıyla da bazı tedbirlerin uygulanması kararı da çıktı.

Kent merkezinde bulunan, ticaretin yoğun olduğu, PTT ve bankaların bulunduğu Saraçlar ile Çilingirler caddelerinin giriş ve çıkışlarına bariyer konularak emniyet ve zabıta görevlileri aracılığıyla kullanımının sınırlandırılması, yoğunluk durumuna göre günün belli saatlerinde bu bölgedeki bazı iş yerlerinin kapalı tutulması konusunda belediyenin yetkili kılınması kararlaştırıldı.