Edirne'de devrilen kamyonda sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Ahmet Uzunoğlu'nun (35) kullandığı 22 AAY 897 plakalı hafriyat yüklü kamyon, otogar bağlantı yolunda bariyerlere çarparak devrildi. Kaza nedeniyle Uzunoğlu araçta sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi aracın içerisinde yaptı.

Edirne Belediyesi itfaiye ekibi de sıkışan sürücüyü 40 dakikalık çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Ağır yaralanan Uzunoğlu, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.