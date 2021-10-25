Evde yangın çıktı, itfaiye güvercinleri gökyüzüne saldı

Dilaverbey Mahallesi, Ferhat Ağa Sokak'ta sahibinin ismi öğrenilemeyen tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Evde yangın sırasında kimsenin olmadığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; ev sahibinin beslediği güvercinlerin itfaiye ekiplerince kafeslerden çıkarılarak gökyüzüne salındığı öğrenildi.