Edirne'de belediye bandosu, emektar üyeleri için konser verdi

AA

Edirne Belediye Bandosu'nda 1955 - 1965 yılları arasında görev yapan Mişel Ovadya (83) yıllar sonra görev yaptığı bandoyu ziyaret için yaşadığı İstanbul Büyükada'dan Edirne'ye geldi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan makamında ağırladığı Ovadya'ya bando kıyafeti armağan etti.

Gürkan'ın belediye çıkışına kadar uğurladığı Ovadya'ya bu sırada bando sürpriz yaptı.

Belediye Bandosu belediye bahçesinde Ovadya için mini bir konser verdi. Duygu dolu anlar yaşayan Ovadya belediye bandosuna özlediği şarkıları, marşları çaldırdı, onlara eşlik etti.