Edirne'nin Bulgaristan sınırına 10 kilometre mesafedeki Eskikadın köyü yakınlarında Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı yapımında çalışan işçiler, gölet içinde patlamamış bir top mermisi buldu.
DHA'nın haberine göre mermiyi kıyıya çıkaran işçiler, durumu İl Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.
Yapılan incelemede Balkan Savaşları'ndan kaldığı değerlendirilen top mermisi, uzman jandarma ekiplerince imha edilerek etkisiz hale getirildi.
'PATLAR DİYE UYARDIM'
Top mermisini bulan işçilerden Mustafa Sucu, mermiyi işçi arkadaşının elleriyle sudan çıkardığı sırada patlamasından korktuğu için uyardığını belirterek, "Göletten makinemiz için su çekmeye geldik, arkadaşımız mermiye benzer bir cisim bulup, eline aldı. Yukarıya doğru çıkarınca tehlikeli madde bırak, patlar diye uyardım. Ardından hemen jandarmayı aradım ve bilgi verdim. Onlar da hemen gelip, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ben top mermisi olarak algıladım ama ne olduğunu bilmiyordum, yani patlamış mı, patlamamış mı haberdar değildim. Bulduğumuz mermiyi jandarmaya teslim ettik" dedi.
`İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BULDUK´
Diğer işçilerden Ertuğrul Karaman, "Daha önce Çanakkale'de vatandaşın böyle bir mermi bulup, kesmek isterken patladığı haberini izlemiştim. Oradan aklımda kaldı. Bulgaristan, buraya 10 kilometre uzaklıkta. Arkadaşımızın sudan mermiyi elleriyle çıkarması gerçekten korkutucu. Yol çalışmasında ilk defa böyle bir şey bulduk. Şaşkınız" diye konuştu.
Eskikadın köyünde yaşayan İrfan Akça ise 1912 yılında Balkan Savaşları'nın yaşandığı bölgede çok sayıda mermi çekirdekleri bulduklarını söyledi. Akça, "Burada eskiden çok savaşlar oldu. Balkan Savaşları'nın olduğu yerdeyiz. Eskiden buralarda hayvan otlatırken çok sayıda mermi çekirdekleri bulunuyordu" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!