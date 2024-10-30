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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de "Balkan Alimleri Buluşması" | Son dakika haberleri

        "Balkan Alimleri Buluşması" Edirne'de gerçekleşecek

        Edirne'de, İslam Alimleri Vakfı tarafından "Balkan Alimleri Buluşması" programı düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:32 Güncelleme: 30.10.2024 - 15:32
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        Edirne'de "Balkan Alimleri Buluşması"
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        Edirne'de, İslam Alimleri Vakfı tarafından "Balkan Alimleri Buluşması" programı düzenlenecek. Vakfın 2-3 Kasım'da "Kendi gök kubbemiz" adıyla düzenleyeceği programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Balkan ülkeleri diyanet işleri başkanlarının katılması bekleniyor.

        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki program 2 Kasım Cumartesi günü açılış konuşmalarıyla başlayacak. Programda "Balkanlar'da Kur’an ve sünnet ekseninde din eğitimi", "Ümmetin vahdetini sağlamada alimlerin mesuliyeti", "Küresel barış ve yaşanabilir bir dünya için İslam medeniyetinin yeniden inşası" ve "Zulüm ve katliamlar karşısında alimlerin ve kanaat önderlerinin mesuliyeti" oturumları gerçekleştirilecek.

        Programın ikinci gününde değerlendirme oturumu yapılacak. Programa İslam Alimleri Vakfı Kurucular Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Trakya, Çanakkale 18 Mart, Kırklareli, Tekirdağ Namık Kemal üniversiteleri ile Balkan ülkelerinden akademisyenler, bölge il müftüleri ile Balkan ülkelerinden müftüler, vakıf yöneticileri, Diyanet Akademisi öğretim görevlileri, din görevlileri ve kanaat önderleri katılacak.

        *Haberin görseli AA'nın arşivinden alınmıştır.

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