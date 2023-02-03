Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Edirne'de `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın: 1 tutuklama

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine polis tarafından baskın düzenlendi. Çok sayıda silah, mermi, fişek ve silahlara ait malzemelerin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan S.Ö., tutuklandı

Giriş: 03.02.2023 - 18:48 | Güncelleme: ABONE OL
Edirne'de `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın: 1 tutuklama
Silah imalathanesine baskın: 1 tutuklama
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Edirne İl ve Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan ilçesine bağlı Yeniceçiftlik köyünde bir evin yanında bulunan `ahır´ süsü verilmiş silah imalathanesine baskın düzenledi.

Ahırda yapılan aramada, 1 el yapımı otomatik av tüfeği, 4 el yapımı tabanca, 4 tabanca susturucusu, 865 dolu fişek, çok sayıda mermi, 3 tüfek dürbünü, 1 matkap ile çok sayıda tabanca ve tüfek parçaları ele geçirildi. Polis, şüpheli S.Ö.´yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kaldığı otel odasında ölü bulundu
Kaldığı otel odasında ölü bulundu
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
Yanan ev kullanılamaz hale geldi
"Hiçbir saldırgan eylemi karşılıksız bırakmayacağız"
Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi
Edirne'de 400 tarihi obje ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.