        Edirne'de 9 ayda 5.5 ton uyuşturucu ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Edirne'de yılın 9 ayda 5.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'de yılın ilk 9 ayında, sınır kapıları ve kent genelinde düzenlenen operasyonlarda 5 ton 554 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:02 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:04
        Edirne'de 9 ayda 5.5 ton uyuşturucu ele geçirildi
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Valilikte yaptığı açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığı ve kaçak eşya ticaretinin önlenmesine yönelik denetimlerin sürdüğünü söyledi. Geçen yıla göre önemli başarılar elde edildiğini belirten Sezer, "Uyuşturucu ve kaçak eşya yakalaması geçen yılın ilk 9 ayına göre yüzde 123 artmış durumda" dedi.

        Sezer, sınır kapıları başta olmak üzere kent genelinde sıkı tedbirler alındığını ve ciddi miktarlarda yakalamaların yapıldığını vurguladı. Güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadığını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

        "BUNLAR GERÇEKTEN BÜYÜK RAKAMLAR"

        "9 ayda yapılan operasyonlarda 3 ton 31 kilogram esrar, 2 ton 241 kilogram skunk, 199 kilogram kokain, 83 kilogram metamfetamin, 61 bin 682 sentetik ecza ve 98 bin 252 uyuşturucu hap yakalandı. Bunlar gerçekten büyük rakamlar. Hem emniyetimize hem jandarmamıza hem de gümrük personelimize olağanüstü gayretlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum."

        Sezer, uyuşturucu ve kaçak eşya operasyonlarında yakalanan zanlılardan 153'ünün de tutuklandığını açıkladı.

        #edirne haberleri
        #uyuşturucu operasyonu
        #Son dakika haberler
