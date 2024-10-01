Edirne'de 9 ayda 15 bin düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de hudut birliği ve kolluk kuvvetlerinin kentte düzensiz göçle mücadelesi sürüyor.

9. Hudut Tugay Komutanlığı sınır hattında Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri de kent içi ve kırsalda düzensiz göçmenle mücadele mesaisine aralıklarla devam ediyor.

Ekipler, teknik takip ve istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılarının yakalanması için çalışma yürütüyor.

Kent içinde Edirne Emniyet Müdürlüğü yol kontrollerini de aralıksız İl Göç İdaresi Müdürlüğüyle yürütüyor.

Düzensiz göçmen olduğu şüphesi bulunan kişilere, İl Göç İdaresi Mobil Göç Noktası'nda kontrol yapılıyor.

Parmak izi sorgulaması ve GöçNet veri tabanı kontrolleri sağlanan kişinin düzensiz göçmen olduğu tespiti yapılırsa sınır dışı işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi'ne götürülüyor. Çalışmalar kapsamında 9 ayda hudut birlikleri ve kolluk 14 bin 975 düzensiz göçmen yakaladı.