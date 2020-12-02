Edirne'de 78 bin dekar tarım arazisi daha modern sulama sistemine kavuşuyor

AA

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, "Edirne Meriç Sulaması" projesinin sözleşmesi, DSİ ve TOKİ arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıktıklarını vurgulayan Yıldız, Türkiye’de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığını bu yüzden sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiğini ifade etti.

- 75 milyon lira gelir artışı hedefleniyor

DSİ'nin ülke tarımı ve ülke insanı için özverili çalışmalar sürdürdüğünü aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

22 Mayıs’ta ihalesi yapılan 'Edirne Meriç Sulaması'nın 5 Kasım'da sözleşmesi imzalandı ve 16 Kasım’da yer teslimi yapıldı. Projenin hayata geçmesi ile Edirne ili, Merkez ve Tayakadın, Karakasım, Doyran, Üyüklütatar, Elçili, Orhaniye köylerinde 78 bin dekar tarım arazisi modern sulamaya kavuşacak bu projeyle yıllık 75 milyon lira gelir artışı sağlanması hedefleniyor."