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        Haberler Gündem 3. Sayfa Edirne'de 5 gündür haber alınamayan şehit babası ölü bulundu

        Edirne'de 5 gündür haber alınamayan şehit babası ölü bulundu

        Edirne'nin Keşan ilçesinde yakınlarının 5 gündür haber alamadığı şehit babası Dursun Korkmaz ölü bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:51 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:51
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        5 gündür haber alınamayan şehit babası ölü bulundu
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        Günlerdir haber alınamayan Keşanlı Şehit Hakan Korkmaz'ın babası Dursun Korkmaz (73), yakınları tarafından her yerde aranmaya başladı. Yakınları, durumu Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine de haber verdi. Jandarma helikopteri ile havadan da destek verilen arama çalışmalarına katılan yakınları, Dursun Korkmaz'ın aracını Beyendik Kavşağı yanındaki koruluk alanda gördü. Aracın etrafına bakan yakınları, Dursun Korkmaz'ı yerde yatarken buldu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kormaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şehit babası Dursun Korkmaz’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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