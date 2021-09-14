Edirne'de 5 dakika arayla evlenen kuzenler birbirlerinin nikah şahidi oldu

AA

Mine Kıyakoğlu ve Berkay Kayabaş ile Buse Savcu ve Emre Kıyakoğlu, evlenmek için Keşan Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvurdu. Çiftlerin nikah kıyma işlem sırası da ardı ardına denk geldi.

Çiftlerin nikahını Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı. 5 dakika arayla dünya evine giren kuzenler birbirlerinin nikah şahidi olduğu törene çiftlerin yakınları katıldı.

Nikah sonrası konuşan Başkan Helvacıoğlu, çiftlere mutluluklar diledi.

Görevi boyunca çok sayıda nikah kıydığını ancak bu törende bir ilkin yaşandığını belirten Helvacıoğlu, "Gelin damadın şahidi de yine gelin ve damat oldu. Çifte nikah çifte mutluluk söz konusu." dedi.