DHA

Edirne'de, tek katlı evin bahçesinde çıkan yangın, bitişiğindeki evlere de sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 ev kullanılmaz hale geldi.

Umurbey Mahallesi Edirneli Nazmi Sokak'ta bir evin bahçesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılarak, bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ev sahipleri ve mahalleli, evlerin yanışını çaresizlikle izledi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın, 1 saatte söndürüldü. Yangında 4 ev kullanılmaz hale geldi.

'EŞYALARIMIZ KÜL OLDU'

Evi yanan Erdem Ocak, iş yerinden aceleyle geldiğini ve yangını gördüğünü belirterek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, işten eve geldim ve bu manzarayla karşılaştım.

Bayağı hasar var evlerde. Evimizin içerisindeki çekyatlar, yorganlar çoğu malzememiz yandı. Değerli eşyalarımız da vardı. Televizyonlar, elektronik eşyalar hepsi kül oldu" dedi.

Umurbey Mahallesi Muhtarı Turhan Özgünden ise yangında özellikle 2 evin hasar gördüğünü söyleyerek, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum ama elektrikten çıktığını söylüyor mahalleli. 4 eve sıçramış ama en büyük hasarı 2 ev almış. Maddi hasar var çok ama onları da yangından sonra tespit edeceğiz" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.