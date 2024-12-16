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        Haberler Gündem Güncel Edirne'de 3 yeni hizmet noktası | Son dakika haberleri

        Edirne Belediyesi'nce 3 yeni hizmet noktası açıldı

        Edirne Belediyesince belediye işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3 hizmet noktası açıldı. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yeni veznelerle belediye hizmetlerini vatandaşa daha yakın hale getirdiklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:44 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:44
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        Edirne'de 3 yeni hizmet noktası
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        Edirne Belediyesi, vatandaşların belediye işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için şehir genelinde 3 yeni hizmet noktasını faaliyete geçirdi.

        Tapu ve Kadastro Edirne Bölge Müdürlüğünde açılan hizmet noktası, vatandaşlara emlak beyanı ve rayiç değer belgesini temin etme, ayrıca belediyeye ait ödeme işlemlerini gerçekleştirme imkanı sunuyor.

        Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarında hizmete sunulan vezne ise vatandaşların belediye işlemlerini ve diğer ödemelerini yapmalarını sağlıyor.

        Babademirtaş Mahallesi'nde açılan Edirne Belediyesi Ek Hizmet Binası da kurum ödemelerinin yapılmasına olanak veriyor.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yeni veznelerle belediye hizmetlerini vatandaşa daha yakın hale getirdiklerini belirtti.

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