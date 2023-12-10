Edirne'de 261 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
Edirne'de son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
Giriş: 10.12.2023 - 18:51 Güncelleme: 10.12.2023 - 18:51
Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat, terörle mücadele, kaçakçılık, JASAT, asayiş ve komando timlerince düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 8 araç, durduruldu.
Bu araçlarda 261 kaçak göçmen ile 8 organizatör, yakalandı. Kaçak göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 8 araç yediemin otoparkına çekildi.