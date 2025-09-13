Habertürk
        Edirne'de 2 bin 500 dekar daha sulamaya açıldı | Son dakika haberleri

        Edirne'de 2 bin 500 dekar tarım arazisi daha sulamaya açıldı

        Edirne'de tarımsal üretimin artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2 bin 500 dekar tarım arazisi daha suyla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 14:21 Güncelleme: 13.09.2025 - 14:21
        Edirne'de 2 bin 500 dekar daha sulamaya açıldı
        Edirne İl Özel İdaresi tarafından Lalapaşa ilçesine bağlı Sinan köyünde başlatılan tarımsal sulama hattı çalışması tamamlandı.

        Bu kapsamda 2 bin 500 dekarlık tarım arazisi sulamalı tarıma açıldı. Sulanabilir alanların genişlemesi için hayata geçirilen projelerin süreceği belirtildi.

        #edirne haberleri
