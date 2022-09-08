Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 13 kilogram afyon sakızı

DHA

Edirne'de, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu bir kişinin çantasında 13 kilogram afyon sakızı ile 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri kapsamında yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen yabancı uyruklu bir kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada ise 13 kilogram afyon sakızı ile 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.