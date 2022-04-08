Edirne'de 1 ton kum midyesi ele geçti

Edirne'de ele geçirilen kaçak toplanmış 1 ton kum midyesi doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri iş birliğinde, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine durdurulan bir panelvanda yapılan aramada, çuvallarda 1 ton kum midyesi bulundu. Yasa dışı yollarla toplanan midyeler Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli gözetiminde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

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