Edirne'nin Keşan ilçesinde 1 ton 200 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine Mahmutköy köyünde park halindeki iki kamyonette arama yaptı.

Aramada 1 ton 200 kilogram kaçak kum midyesi ele geçirilirken, sürücülere para cezası uygulandı.

Kaçak kum midyeleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.