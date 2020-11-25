Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılandığı dava tanıkların dinlenmesi için ertelendi

Edirne 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Gürkan katılmadı. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı, tanıkların dinlenmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, talebe istinaden davayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı gece Recep Gürkan'ın bir barda elinde kadehle Gündoğdu Marşı'nı söylediği görüntüler ve bazı sözleri medyaya yansımıştı.