Edip Akbayram sağlık durumu nasıl, hasta mı? Edip Akbayram biyografisi
Türk müzisyen Edip Akbayram sağlık durumu ile gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Aldırma Gönül, Hasretinle Yandı Gönlüm, Güzel Günler Göreceğiz gibi şarkılarıyla ününe ün katan Edip Akbayram'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Ünlü şarkıcı evinde düşerek geçirdi kaza sonrasında ise Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Peki Edip Akbayram'ın son durumu nasıl? İşte, Edip Akbayram son sağlık durumu ve biyografisine ilişkin bilgiler
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Edip Akbayram son durumu merak ediliyor. Usta sanatçı Edip Akbayram, düşme sonucu yaşadığı kaza nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İç kanama teşhisi konulan sanatçının yoğun bakıma alındığı ve entübe edildiği bildirildi. Peki Edip Akbayram sağlık durumu nasıl, hasta mı, son hali ne durumda?
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EDİP AKBAYRAM SAĞLIK DURUMU NASIL?
Ünlü şarkıcı Edip Akbayram, düşerek geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı, entübe edildi Edip Akbayram, evinde düşerek geçirdiği kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastane yapılan kontrollerde iç kanama geçirdiği anlaşılan 75 yaşındaki Edip Akbayram, son dakika haberine göre; Edib Akbayram, entübe edildi.
Ailesi ve meslektaşları; hastanede, Edip Akbayram'ın doktorlarından gelecek iyi haberi bekliyor.
EDİP AKBAYRAM KİMDİR?
29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı. Çocukluğunu bu hastalığın pençesinde geçiren Edip Akbayram'ın müziğe tutkusu da çocukluk yıllarında başladı. Akbayram o yıllar için; "Haftalığımdan biriktirdiğim paralarla ünlü pop şarkıcılarının konserlerine gider, eve döndüğümde aynanın karşısında onların taklitlerini yapardım" demişti.
Edip Akbayram, çocukluk yıllarında bir orkestra kurdu ve amatör olarak evlerinin yakınındaki bir düğün salonunda çalıştı. Lisede kurdukları orkestrada Pir Sultan'ın, Karacaoğlan'ın deyişleri üzerine yaptıkları besteleri çalıp söylediler. İlk plağı Kendim Ettim Kendim Buldum'u da lise yıllarında yaptı. İlk plağını çıkardığı grubun adı 'Siyah Örümcekler'di. Plak da 'Siyah Örümcekler-Gaziantep Orkestrası' ve 'Edip Akbayram ve Siyah Örümcekler' başlıkları altında iki farklı baskıyla çıktı. Gaziantep'ten sonra Adana ikinci adresi oldu. Adana, Akbayram'ın kurduğu orkestrayla ilk kez sahneye çıktığı kenttir. Daha sonra burada 'Beyaz Saray' adlı bir gazinoda çalışmaya başladı.
1968'de liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Liseyi bitirdiği zaman hep öğrenmeyi istediği mesleğin, doktorluğun eğitimini almak için üniversite sınavlarına girdi ve diş hekimliğini kazandı. Fakat müzik ağır bastı ve bu meslekten vazgeçerek kendini müziğe verdi.
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İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Âşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcuttur.,
1980'ler Edip Akbayram ve benzeri müzik yapanlar için zor yıllardı. 1981 -1988 arasında bestelerinin TRT'de çalınması yasaklandı ama 1990'ların ortasından itibaren, özellikle Türküler Yanmaz albümüyle yeni bir çıkış yaptı ve kendi çizgisinde sapmadan yürümeye devam ettiğini gösterdi. Akbayram bu albümü Sivas Katliamı'nda yaşamını yitirenlere ithaf etmiştir. Bu albümde Can Yücel'in, Oktay Rifat'ın, Ahmed Arif'in, Vedat Türkali'nin yapıtlarından bestelediği şarkılar vardı.
Edip Akbayram, başlangıçtan itibaren ne yapmak istediğini şöyle açıklamıştı: Kalıcı bir şeyler yapmak istiyordum. Fikret Kızılok ve Cem Karaca'nın Anadolu ezgilerini pop çizgisinde söylemelerini örnek olarak aldım. Renk ve çizgide tamamen bir Edip Akbayram olarak geliştirdim. Toplumcu müzik yapmak istedim. Müziğimde geniş halk kitlelerinin yaşamı, sorunları olmalıydı. Ancak sivri, ucuz kahramanlıklardan da uzak durmaya çalıştım. İnançlarımdan, düşüncelerimden, politikamdan taviz vermeden, müzik tekniğinden yararlanarak, sorunlu, yoksul, geniş halk kitlelerine ulaşmak, daha çağdaş bir şeyler yapmak istiyordum.
1979 yılında Ayten hanımla evlenen sanatçının, bu evliliğinden Türkü adında kızı ve Ozan adlarında bir oğlu bulunuyor.
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Albümleri
Mayıs (2012)
Söyleyemediklerim (2008)
Dün ve Bugün 3 (2005)
Dün ve Bugün 2 (2004)
33'üncü (2002)
Selam Olsun (2001)
İlk Günkü Gibi (1999)
Dün ve Bugün (1998)
Yıllar (1997)
Güzel Günler Göreceğiz (1996)
Türküler Yanmaz (1994)
Bir Şarkın Olsun Dudaklarında (1993)
Unutamadıklarım (1992)
Hava Nasıl Oralarda? (1991)
Senden Haber Yok (1991)
Şahdamar (1990)
Özgürlük (1988)
Yeni Gelen Güne Türkü (1986)
Dostlar 1985 (1985)
Dostlar 1984 (1984)
Nice Yıllara Gülüm (1982)
Nedir Ne Değildir? (1977)
Edip Akbayram (1974)