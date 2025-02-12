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        Haberler Magazin Edip Akbayram'ın sağlık durumu - Magazin haberleri

        Edip Akbayram'ın sağlık durumu

        35 gündür hastanede tedavi gören usta müzisyen Edip Akbayram'ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 09:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:55
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        Durumu stabil
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        9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken iki kez ameliyat edilmişti.

        Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Sanatçının kızı Türkü Akbayram; "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" demişti.

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        #Edip Akbayram

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