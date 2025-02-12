Edip Akbayram'ın sağlık durumu
35 gündür hastanede tedavi gören usta müzisyen Edip Akbayram'ın sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi
9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren Edip Akbayram, yoğun bakımda tedavi görürken iki kez ameliyat edilmişti.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 75 yaşındaki sanatçının durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Sanatçının kızı Türkü Akbayram; "Babamız, Edip Akbayram’ın Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi devam etmekte olup, en yakın zamanda sizlerle iyi haberler paylaşmayı umuyoruz" demişti.