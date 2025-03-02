Edip Akbayram'ın sağlık durumu hakkında açıklama

9 Ocak'ta evinde düştükten sonra iç kanama geçiren 75 yaşındaki Edip Akbayram, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

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İki kez operasyon geçiren ve hastanede yoğun bakım servisinde olan Edip Akbayram'ın sağlık durumuyla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı.

Edip Akbayram'ın sağlık durumunun kötüye gittiği ileri sürüldü. Ancak Habertürk'ün edindiği bilgilere göre; Akbayram'ın sağlık durumu hakkında henüz herhangi bir değişiklik söz konusu değil.