Edinburg'dan sonra İstanbul'da

09 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Muse - Bir Esin Perisi Davası' adlı oyun, tiyatro sezonunun açıldığı tarih olan 1 Ekim'de İstanbullu tiyatroseverlerle buluşacak.
Zorlu PSM Stüdyo Sahnesi'nde sahnelenecek olan 'Muse - Bir Esin Perisi Davası', Edinburg Fringe Festivali'nde 9 kez sahnelenerek eşi az görülen bir başarıya imza attı.
'Muse - Bir Esin Perisi Davası' için İngiliz The List Dergisi; 'Güçlü oyunculuk ve etkileyici bir fikir', The Wee Review Dergisi; 'Yazarı ve oyuncusu Fadik Sevin Atasoy'dan zeki bir metin ve anlatım' şeklinde yorumlar yaptı.
Tatbikat Sahnesi'nin prodüksiyonu olan müzikli oyun 'Muse - Bir Esin Perisi Davası', 1 - 2 Ekim'den sonra yurt dışında sahnelenmeye devam edecek.
'Muse - Bir Esin Perisi Davası'nın Konusu:
Sanat Gezegeni'nden dünyaya gönderilmiş bir esin perisi olan 'Muse', Tolstoy, Shakespeare ve Leonardo Da Vinci'nin eserlerini yaratma süresinde onlara ilham vermek üzere görevlendirilmiştir. Lakin insan olma arzusu ile yanıp tutuşan 'Muse'(esin perisi),ustaların kadın karakterlerin yarattıkları finalleri değiştirmeye çalışmış, bu nedenle ustalar tarafından Sanat Gezegeni'nin mahkemesine şikayet edilmiştir. Oyun 'Muse'un mahkeme karşısında kendini savunması ile başlar. 'Muse'un en büyük arzusu insan olmak ve kendi eserini dünyaya bırakabileceği bir ustaya dönüşmektir. Acaba 'Muse'a 'Bir şans daha' verilecek midir?
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