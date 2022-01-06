Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir´den kadrosuna kattığı Edin Visca, sözleşme imzalamak için kente geldi. İstanbul´dan sabah 09.45 uçağıyla yola çıkan Visca, menajeriyle birlikte saat 11.45´te Trabzon Havalima´na geldi. Havalimanı çıkışında coşkulu taraftar grubu Visca´yı tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı.

Boşnak oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.