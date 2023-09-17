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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko: Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko: Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı

        Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Edin Dzeko, 3-2 kazanılan Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.09.2023 - 22:31 Güncelleme: 17.09.2023 - 22:31
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        "Türkiye, İtalya Ligi'ne göre farklı"
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        Edin Dzeko, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

        Attığı golün sorulması üzerine Edin Dzeko "Golü henüz TV'den izlemedim ama gol verilince mutlu oluyorsunuz. Ofsayt verilince hayal kırıklığı oluyor ama VAR'dan sonra geçerlilik kazanınca mutlu oluyorsunuz. O gol, maç içinde bizim yönümüzü değiştirdi" dedi.

        10 resmi maçı kazanmaları hakkında görüşleri sorulan Dzeko "En önemlisi 3 puan kazanmaktır. Özellikle bugün oynadığımız gibi zor maçlardan sonra. Antalyaspor zor bir rakip. Güçlü ve fizikli, teknik taktik anlamda iyi bir takım. Bu anlamda Nuri Şahin'in hakkını vermek gerekiyor. Bugün bizim için en önemlisi kazanmaktı. Artık önümüze bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        Türkiye ve İtalya ligi hakkında konuşan Dzeko "Türkiye Ligi, İtalya Ligi'ne göre farklı. İtalya Ligi'nde daha taktiksel ve savunma oyunu oynanıyor. Bugün her iki takım da hücumu düşündü ve savunmayı bıraktı. Biz ileriyi düşünerek maç maç ilerlemeliyiz" dedi.

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