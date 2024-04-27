Edin Dzeko, Süper Lig’de ilk kez yedek: Batshuayi 11'de!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig’in 33’üncü haftasında oynanan Sivasspor maçının 11’inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Edin Dzeko yerine gol yollarında Michy Batshuayi’ye forma verdi. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıktı;

“Livakovic- Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Batshuayi.”

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş karşısında tek oyuncusundan yararlanamadı. Fenerbahçe’de menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemedi. Sarı-lacivertli ekipte ayrıca Leonardo Bonucci, Miha Zajc ve Leonardo Bonucci, teknik ekip kararıyla maç kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli santrforu Edin Dzeko bu sezon Süper Lig’de ilk defa bir maça yedek başladı. Geride kalan 33 haftanın 32’tanesinde forma giyen ve bu maçların tamamında ilk 11’de sahaya çıkan tecrübeli santrfor, 17’nci haftada oynanan Kayserispor karşılaşmasında ise sakatlığı dolayısıyla kadroda yer almamıştı.

BATSHUAYI LİGDE 17 HAFTA SONRA İLK 11’DE

Fenerbahçe’nin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Beşiktaş karşısında ilk 11’de yer aldı. Tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de bu sezon 2’nci defa 11’de sahaya çıktı. 30 yaşındaki oyuncu, daha önce 17’nci haftada oynanan Kayserispor maçında sahaya ilk 11’de çıkmış ve bu maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Ligde yedekten gelip attığı gollerle takıma katkı sağlayan Batshuayi, Süper Lig’de bu sezon 10 kez fileleri havalandırmayı başardı.

BECAO, TÜRKİYE’DEKİ İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Rodrigo Becao, sarı-lacivertli forma ile ilk derbi karşılaşmasına Beşiktaş karşısında çıktı. Ekim ayında yaşadığı sakatlığın ardından yaklaşık yaklaşık 4.5 ay sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunmacı, Beşiktaş karşısına 11’de çıkarak Türkiye’de ilk kez bir derbi maçta sahada yer aldı.