Edin Dzeko, Süper Lig’de 5. golünü attı

REKLAM advertisement1

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Bosna Hersekli oyuncu Edin Dzeko, bugün alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başardı. Dzeko, takımının 3. golünü atarken, 1 golü de VAR uyarısıyla iptal oldu.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de çıktığı 7 maçta, 2 de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 7’ye çıkardı.

Mücadeleye 11’de başlayan kaptan, 77. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.