Edin Dzeko sezona fırtına gibi başladı!
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte bu sezon 3 Süper Lig maçında da gol sevinci yaşadı.
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olurken sahadan 5-0 galip ayrıldı.
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Kaptan Edin Dzeko, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
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53. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dzeko, dar açıdan meşin yuvarlağı filelere göndererek takımının ikinci golünü kaydetti.
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Dzeko, 70. dakikada yerini Youssef En Nesyri'ye bıraktı.
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Ligde oynanan 3 maça da 11'de başlayan Edin Dzeko, Adana Demirspor, Göztepe ve Rizespor karşılaşmalarında gol fileleri sarstı.
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38 yaşındaki forvet, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 4 gol kaydetti.
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