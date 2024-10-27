Edin Dzeko, ligde 6. golünü kaydetti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Bodrum FK ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko, 55. dakikada Amrabat'ın pasında fileleri havalandırdı.

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Ligde çıktığı ilk 4 maçta da gol sevinci yaşayan Dzeko, 6. haftadaki Galatasaray derbisinde attığı golün ardından 2 maç sonra gollerine devam etti. Bosna Hersekli futbolcu bu sezon ligde 8'i ilk 11 olmak üzere 9 karşılaşmada da forma giydi.

Deneyimli forvet, yeşil-beyazlı ekibe karşı 87 dakika sahada kalırken, yerine Mert Hakan Yandaş girdi.