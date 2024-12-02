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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Edin Dzeko: Kazanınca herkes 3 puanı görür - Fenerbahçe Haberleri

        Edin Dzeko: Kazanınca herkes 3 puanı görür

        Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko, 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 23:03 Güncelleme: 02.12.2024 - 23:03
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        "Kazanınca herkes 3 puanı görür"
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Edin Dzeko, galibiyeti değerlendirdi.

        "KAZANINCA HERKES ÜÇ PUANI GÖRÜR"

        Mücadeleyi değerlendiren Dzeko, "Kazanınca aslında herkes 3 puanı görür, en önemlisi budur. Genel olarak konuşacak olursak performansımızdan mutlu olmamalıyız. İlk 15 dakika çok iyiydik, gol bulduk, başka bir gol daha atabilirdik. Sonra negatif anlamda başka bir görüntüye döndük." dedi.

        Dzeko, "Böyle olunca 1-1 oldu, rakip oyuncular yerde yatıyor, zaman geçiriyor ve işler zorlaşıyor. Kazandık ama geliştirmemiz gereken noktaları geliştirmeliyiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

        Bu sezon Süper Lig'de 7. golünü atan Dzeko, Gaziantep FK'ye karşı da maçın skorunu belirleyen golü attı.

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