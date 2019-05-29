Geçtiğimiz sezonu 4. sırada bitiren Inter, Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmaya istekli.

Corriere dello Sport'un haberine göre, yeni sezonda tenik direktör Antonio Conte ile anlaşmak üzere olan Inter, İtalyan hocanın isteği üzerine Dzeko ile anlaşmaya vardı.

Yıllığı net 4 milyon euro'dan 3 yıllığına lacivert siyahlı ekibe imza atması beklenen Bosna Hersekli oyuncu için ise 10-12 milyon arası bir bonservis bedelini gözden çıkarıldı. Roma ise Inter'den 20 milyon euro talep etti.