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Edin Dzeko: Harika duygular yaşıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Edin Dzeko, sarı-lacivertli takıma imzasının ardından stadyumu, müzeyi ve stadı gezdi. İlk duygularını paylaştı

Giriş: 22.06.2023 - 21:25 | Güncelleme: ABONE OL
Edin Dzeko: Harika duygular yaşıyorum
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe'nin transferini KAP'a bildirdiği Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli formayı giydi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Edin Dzeko, Ülker Stadyumu'nda Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco eşliğinde 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Sabah erken saatlerde İstanbul'a gelen golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza töreni için geldiği Ülker Stadyumu'nda sarı-lacivertli formayı giydi.

DZEKO: MUHTEŞEM FENERBAHÇE AİLESİNİN BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN MUTLU VE GURURLUYUM

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağladıktan sonra Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Dzeko, transfer konusunda doğru bir karar verdiğini belirterek "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı memnun olduğunu da ifade eden Bosna Hersekli golcü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Muhteşem Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım.”

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