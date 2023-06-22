Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Edin Dzeko, Ülker Stadyumu'nda Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Sportif Direktör Mario Branco eşliğinde 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağladıktan sonra Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Dzeko, transfer konusunda doğru bir karar verdiğini belirterek "Harika duygular yaşıyorum. Fenerbahçe’nin büyük bir kulüp olduğunu zaten biliyordum ancak buraya geldikten sonra geçirdiğim kısa sürede çok doğru bir karar verdiğimi anladım ve sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı memnun olduğunu da ifade eden Bosna Hersekli golcü, sözlerini şöyle tamamladı:

“Muhteşem Fenerbahçe ailesinin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Taraftarlarımıza şunu söylemem gerekiyor, oynayacağımız her maçta ve yapacağımız her antrenmanda elimden gelenin en iyisini yapacağım.”