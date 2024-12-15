Edin Dzeko: Hala geliştirmemiz gereken şeyler var

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin Boşnak forveti Edin Dzeko, galibiyeti değerlendirdi.

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"HALA GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Edin Dzeko yaptığı açıklamada, "Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var." dedi.

Bosnalı golcü kafasına aldığı darbeyle ilgili ise, "İyiyim, kazandık. Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmalar yaşadım. Ben iyiyim." diye konuştu.

Edin Dzeko ayrıca, "Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık." açıklamasını yaptı.