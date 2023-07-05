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Edin Dzeko Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Giriş: 05.07.2023 - 14:05 | Güncelleme: ABONE OL
Edin Dzeko Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı
AA

Fenerbahçe'de yeni transfer Edin Dzeko, ilk kez takımla çalıştı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Bosna Hersekli santrforun da ilk kez yer aldığı belirtildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanın, pas organizasyonlarıyla sürdüğü aktarıldı. İdmanın, çift kale maçlarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

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