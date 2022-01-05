6 sezon devam eden ve 7. sezonu yayınlanmadan ekranlara veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi için çeşitli iddialar dolaşıyordu. EDHO izleyicisini yakından ilgilendiren bir haber geldi. Peki, EDHO ekranlara geri mi dönüyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi kanalda yayınlanacak, oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...