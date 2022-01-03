Bordo-mavililerin, deplasmanda Altay işe oynadığı maçta sakatlanan Edgar le, ameliyat edildi. Sezonu kapatan, savunma oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, destek veren herkese teşekkür etti ve mücadele etmeye devam edeceğini belirtti.

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