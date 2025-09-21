Ederson: Kendimi çok kötü hissediyorum

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez."

"DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ederson, takımın performansına yönelik eleştirilerini sürdürdü:

"Rakip 1 kişi de olsa 11 kişi de olsa böyle oynayamayız. Daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Şu andaki odağımız bir sonraki maç olacak."

"Kendimi çok kötü hissediyorum. Maça iyi başladık aslında ama rakip kırmızı kart gördükten sonra çok fazla rahat oynadık sahada. Bu bizler açısından kötü bir durum oluşturdu. Bu kırmızı kartla bağlantılı olarak rahat oynadık. Böyle bir rekabet içerisindeyseniz bu şekilde rahat oynamanız imkansız, kabul edilemez."