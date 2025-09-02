Ederson, Fenerbahçe'nin 10. yabancı kalecisi oldu

Transferde oldukça hareketli bir süreç geçiren Fenerbahçe, yeni oyuncularını Avrupa listesine eklemek için üst üste imzalar attırıyor. Aynı gün içinde Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu transferlerini açıklayan kulüp, uzun süredir yaşadığı kaleci sorununu ise dünyaca ünlü bir isimle giderdi.

Fenerbahçe, Benfica'da gösterdiği performansın ardından uzun yıllar İngiltere'nin dev kulüplerinden Manchester City'nin kalesini koruyan Ederson'u renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli takımın 31. Brezilyalı futbolcusu olan Ederson, aynı zamanda bu ülkeden alınan ikinci kaleci olarak kayıtlara geçti.

Unutulmaz birçok futbolcusunu Brezilya'dan kadrosuna katan sarı-lacivertliler, 10 yıl aranın ardından bu ülkeden bir kaleci transferi yaptı.

Başkan Ali Koç döneminde Fenerbahçe'ye katılan 114. isim olan Ederson, kulüp tarihindeki 204. yabancı oyuncu olarak kayıtlarda yer aldı.

İLK YABANCI KALECİ YUGOSLAVYA'DANDI

Sarı-lacivertlilerin ilk yabancı kalecisi, Yugoslav file bekçisi Vasille Radovic olmuştu.

Fenerbahçe'ye 1966-1967 sezonunda transfer olan Radovic'in ardından iki yıl sonra Rumen kaleci Ilie Datcu transfer edilmişti. "Sarı Kanaryalar"ın kalesini 6 sezon (1969-1975) koruyan Datcu, Fenerbahçe'yle 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe'ye 1966-1967 sezonunda transfer olan Radovic'in ardından iki yıl sonra Rumen kaleci Ilie Datcu transfer edilmişti. "Sarı Kanaryalar"ın kalesini 6 sezon (1969-1975) koruyan Datcu, Fenerbahçe'yle 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Fenerbahçe, Datcu'dan sonra 1977 yılında bir başka Yugoslav file bekçisi Radmilo Ivancevic'e kalesini teslim etmişti. Sarı-lacivertlilerde Yugoslav kaleci geleneği Zvan Lukovcan'la sürmüştü. EFSANE BİR KALECİ DAHA TRANSFER EDİLMİŞTİ Fenerbahçe, 1988 yılında dünyaca ünlü Alman file bekçisi Tony Schumacher'i transfer ederek adından söz ettirmişti. Todor Veselinovic yönetimindeki Fenerbahçe'ye 1988'de transfer olan ve 1991 yılına kadar forma giyen ünlü kaleci, sarı-lacivertli takımda ilk sezonunda şampiyonluğa uzanmıştı. Fenerbahçe'de kaptanlıkta yapan Schumacher, sarı-lacivertli formayı 109 resmi maçta giymişti. Schumacher'den sonra 12 yıl yabancı kaleci transferi yapmayan ve uzun süre Türk kalecilerle yoluna devam eden sarı-lacivertliler, ardından Türk kaleciler Volkan Demirel ve Recep Biler'in yanına 2003 yılında Alman eldiven Robert Enke'yi getirmişti. İLK BREZİLYALI KALECİ FABIANO Fenerbahçe, Robert Enke'den sonra 12 yıl yabancı kaleci transfer etmemişti. Bu süreçte kalesini Türk eldivenlere emanet eden sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra ilk yabancı kaleci transferini Brezilyalı file bekçisi Fabiano ile gerçekleştirmişti. Fenerbahçe tarihindeki ilk Brezilyalı kaleci olan Fabiano'nun performansı tartışmalara yol açmıştı.

10 YIL SONRA BREZİLYALI KALECİ Fenerbahçe, Ederson transferiyle kulüp tarihindeki 2. Brezilyalı eldiveni kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Fabiano'nun ardından Ederson'u renklerine bağlayarak, 10 yılı aşkın bir sürenin ardından kalesini tekrar bir Sambacı'ya emanet etti. YABANCI KALECİLER Fenerbahçe tarihinin yabancı kalecileri şunlar: Kaleci Ülkesi Oynadığı Yıllar Vasille Radovic Yugoslavya 1966-1967 Ilie Datcu Romanya 1969-1975 Radmilo Ivancevic Yugoslavya 1977-1979 Zvan Lukovcan Yugoslavya 1986-1988 Tony Schumacher Almanya 1988-1991 Robert Enke Almanya 31 Temmuz-13 Ağustos 2013 Fabiano Ribeiro Brezilya 2015-2017 Carlos Kameni Kamerun 2017-2020 Dominik Livakovic Hırvatistan 2023-2025 Ederson Brezilya 2025- ALİ KOÇ'UN BAŞKANLIĞINDAKİ 114. TRANSFER Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki 72. yabancı, toplamda ise 114. transferini Ederson'u alarak yaptı. Sofyan Amrabat ile geçen sezon transferde "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı sarı-lacivertli renklere bağladı. Bu sezon John Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Dorgeles Nene, Edson Alvarez, Marco Asensio ve Kerem Aktürkoğlu ile anlaşan Fenerbahçe, Ederson ile Ali Koç yönetimindeki 114. transferine imza attı. Ali Koç dönemindeki transferler şöyle: Sezon Oyuncu Ülke 2018-19 Victor Moses Nijerya " Yassine Benzia Cezayir " Jailson Brezilya " Miha Zajc Slovenya " Michael Frey İsviçre " Andre Ayew Gana " İslam Slimani Cezayir " Diego Reyes Meksika " Tolgay Arslan - " Harun Tekin - " Berke Özer - " Barış Alıcı - " Ferdi Kadıoğlu - " Sadık Çiftpınar - " Tolga Ciğerci - " Serdar Aziz - 2019-20 Luiz Gustavo Brezilya " Vedat Muriç Kosova " Zanka Danimarka " Adil Rami Fransa " Allahyar Sayyadmanesh İran " Max Kruse Almanya " Simon Falette Gine " Garry Rodrigues Yeşil Burun Adaları " Deniz Türüç - " Altay Bayındır - " Yasir Subaşı - " Mevlüt Erdinç - " Murat Sağlam - " Emre Belözoğlu - 2020-21 Marcel Tisserand Demokratik Kongo " Dimitris Pelkas Yunanistan " Mauricio Lemos Uruguay " Attila Szalai Macaristan " Kemal Ademi İsviçre " Bright Osayi-Samuel Nijerya " Diego Perotti Arjantin " Mame Thiam Senegal " Filip Novak Çekya " Enner Valencia Ekvador " Papiss Cisse Senegal " Jose Sosa Arjantin " Ally Samatta Tanzanya " İrfan Can Kahveci - " Mesut Özil - " Nazım Sangare - " İsmail Yüksek - " Sinan Gümüş - " Mert Hakan Yandaş - " Caner Erkin - " Gökhan Gönül - " Barış Sungur - 2021-22 Mergim Berisha Almanya " Min-jae Kim Güney Kore " Miguel Crespo Portekiz " Max Meyer Almanya " Diego Rossi Uruguay " Steven Caulker Sierra Leone " Burak Kapacak - " Serdar Dursun - " Çağtay Kurukalıp - 2022-23 Jayden Oosterwolde Hollanda " Ezgjan Alioski Makedonya " Luan Peres Brezilya " Joao Pedro İtalya " Bruma Portekiz " Michy Batshuayi Belçika " Lincoln Brezilya " Willian Arao Brezilya " Gustavo Henrique Brezilya " Lamine Diack Senegal " Joshua King Norveç " Samet Akaydin - " Emre Mor - " İrfan Can Eğribayat - " Tiago Çukur - " Emre Demir - 2023-24 Ryan Kent İngiltere " Edin Dzeko Bosna Hersek " Alexander Djiku Gana " Sebastian Szymanski Polonya " Dusan Tadic Sırbistan " Rodrigo Becao Brezilya " Fred Brezilya " Omar Fayed Mısır " Dominik Livakovic Hırvatistan " Leonardo Bonucci İtalya " Rade Krunic Bosna Hersek " Çağlar Söyüncü - " Umut Nayir - " Bartuğ Elmaz - " Mert Müldür - " Cengiz Ünder - 2024-25 Allan Saint-Maximin Fransa " Youssef En-Nesyri Fas " Sofyan Amrabat Fas " Filip Kostic Sırbistan " Anderson Talisca Brezilya " Diego Carlos " " Milan Skriniar Slovakya " Ognjen Mimovic Sırbistan " Oğuz Aydın - " Levent Mercan - " Cenk Tosun - " Yiğit Fidan - 2025-26 Jhon Duran Kolombiya " Archie Brown İngiltere " Nelson Semedo Portekiz " Dorgeles Nene Mali " Tarık Çetin - " Edson Alvarez Meksika " Marco Asensio İspanya " Kerem Aktürkoğlu - " Ederson Brezilya FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ 204. YABANCI Fenerbahçe'nin yeni transferi Ederson, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki 204. yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncuları şöyle: Brezilya (31): Gerson Candido, Sergio Nerves, Reinaldo Simao, Cerqueria Washington, Fabio Luciano, Marco Aurelio, Marcio Nobre, Fabiano Rodriquez, Alex de Souza, Eduardo Luis Abonizi de Souza "Edu", Deivid de Souza, Roberto Carlos, Bilica, Cristian Baroni, Andre Santos, Diego Ribas, Fabiano Ribeiro, Fernandao, Josef de Souza, Giuliano, Jailson Marques Siqueira, Luiz Gustavo, Luan Peres, Lincoln Henrique, Willian Arao, Gustavo Henrique, Rodrigo Becao, Fred Rodrigues, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ederson.

Yugoslavya (17): Asım Ferhadovic, Vasille Radovic, Lazar Lemic, Stevano Ostojovic, Radomir Antic, Radmilo İvançevic, İbrahim Begovic, Suat Karalic, Fahruddin Zeynelovic, Srebrenko Repcic, Dusan Pesic, Zvan Lukovcan, Fadıl Vokri, Miroslav Tanjga, Nikola Lazetic, Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic. Almanya (8): Wilhelm Kohlhammer, Körner, Tony Schumacher, Andreas Wagenhaus, Robert Enke, Max Kruse, Mergim Berisha, Max Meyer. Portekiz (8): Manuel Dimas, Raul Meireles, Bruno Alves, Luis Carlos Almeida da Cunha (Nani), Luis Neto, Miguel Crespo, Bruma, Nelson Semedo. Hollanda (7): Pierre van Hooijdonk, Dirk Kuyt, Robin Van Persie, Van der Wiel, Jeremain Lens, Vincent Janssen, Jayden Oosterwolde. Senegal (7): Mamadou Niang, Issiar Dia, Moussa Sow, Abdoulaye Ba, Mame Thiam, Papiss Cisse, Lamine Diack. Sırbistan (6): Mateja Kezman, Milos Krasic, Lazar Markovic, Dusan Tadic, Filip Kostic, Ognjen Mimovic. Danimarka (6): Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Frank Pingel, Jes Högh, Simon Kjaer, Mathias Jorgensen "Zanka". Yunanistan (6): Jean Boris, Constantin Boris, Tripo, Apostol Nikoliadis, Koça Negroponti, Dimitris Pelkas. Nijerya (6): Uche Okechukwu, Augustine Okocha, Joseph Yobo, Emmanuel Emenike, Victor Moses, Bright Osayi-Samuel. Romanya (5): Ion Nunweiler, Ilie Datcu, Mircea Sasu, Sabin Ilie, Viorel Moldovan. Gana (5): Samuel Johnson, Yaw Preko, Stephen Appiah, Andre Ayew, Alexander Djiku.

İngiltere (4): Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson, Ryan Kent, Archie Brown İsviçre (4): Gustav Haenni, Reto Ziegler, Michael Frey, Kemal Ademi. Fransa (4): Nicolas Anelka, Mathieu Valbuena, Adil Rami, Allan Saint-Maximin. Fas (4): Aatıf Chahechouhe, Nabil Dirar, Youssef En-Nesyri, Sofyan Amrabat. Mısır (4): Hüseyin, Kamil, Faid, Fayed. İtalya (4): Ranço, Baldini, Joao Pedro, Leonardo Bonucci. İspanya (4): Daniel Güiza, Josico, Roberto Soldado, Marco Asensio. Arjantin (3): Ariel Ortega, Jose Sosa, Diego Perotti. Rusya (3): Ivan Viscnevski, Vladimir Beschastnykh, Roman Neustaedter. Bulgaristan (3): Stonimir Stoilov, Emil Kostadinov, Ivailo Petkov. Kamerun (3): Henri Bienvenu, Pierre Webo, Carlos Kameni. Uruguay (3): Diego Lugano, Mauricio Lamos, Diego Rossi. Polonya (3): Czeslaw Jakolcewicz, Piotr Soczynski, Sebastian Szymanski. Slovakya (3): Miroslav Stoch, Martin

Slovenya (2): Dzoni Novak, Miha Zajc. Gine (2): Süleyman Oulare, Simon Falette. Çekya (2): Michal Kadlec, Filip Novak. Macaristan (2): Zobel, Attila Szalai. Makedonya (2): Eljif Elmas, Ezgjan Alioski. Meksika (2): Diego Reyes, Edson Alvarez. Güney Afrika (1): John Moshoeu. İsrail (1): Haim Revivo. Kosova (1): Vedat Muric. Yeşil Burun Adaları (1): Garry Rodrigues. Ekvador (1): Enner Valencia. Kongo (1): Marcel Tisserand. Tanzanya (1): Mbwana Samatta. Güney Kore (1): Min-jae Kim. Sierra Leone (1): Steven Caulker. Belçika (1): Michy Batshuayi. Norveç (1): Joshua King. Kolombiya (1): Jhon Duran Mali (1): Dorgeles Nene Not: Türk vatandaşlığına geçtikten sonra transfer edilen futbolcular değerlendirmeye alınmadı. Bosna Hersekli futbolcular Elvir Baliç ve Elvir Boliç, bu nedenle listeye kaydedilmedi. Brezilyalı Marco Aurelio'ya ise Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk vatandaşlığına geçtiği için listede yer verilmedi.