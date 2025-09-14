Habertürk
        Ederson: Daha fazla gol atabilirdik

        Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson, 1-0'lık Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla gol atabilirdik" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 22:38 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:38
        "Daha fazla gol atabilirdik"
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, galibiyeti değerlendirdi.

        "TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

        Taraftarların karşısında ilk kez oynaması hakkında konuşan Ederson "Çok mutluyum, taraftarımız karşısında da oynamış oldum. Desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.

        "BİR SONRAKİ MAÇA ODAKLANACAĞIZ"

        Maçı değerlendiren Ederson "Takım olarak çok iyi oynadık. Bir kişi fazla oynadık, daha fazla gol de atabilirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Dinleneceğiz ve bir sonraki maça odaklanacağız." açıklamasını yaptı.

        "EN İYİSİNİ ORTAYA KOYACAĞIZ"

        Brezilyalı yıldız ayrıca "Son beş dakika pozisyonlar oldu, takım olarak çok gol atmayı denedik. Bazen atamıyorsunuz. Yeni bir hocımız var ve bize yeni fikirler sunuyor. Bunları sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Zaten çok fazla çalışma şansımız olmadı. Adım adım gideceğiz, kendimizi geliştireceğiz ve en iyisini ortaya koyacağız." dedi.

