Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Teknik Direktör Eddie Newton, yeni sezonda oynatacağı oyun sistemine takımı alıştırmaya çalışıyor. İngiliz çalıştırıcı, aynı zamanda yeni transferlerle eski oyuncuları birbirine kaynaştırmak için yoğun mesai içinde. Futbolcuların bireysel yeteneklerini takıma yansıtmayı planlayan 48 yaşındaki teknik adamın nasıl bir ilk on birle sahaya çıkacağı merak edilmeye başlandı.
FARKLI SİSTEMLER DENEDİ
Takımın omurgasını oluşturacak isimleri hemen hemen belirleyen Newton, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta farklı sistemle sahada yer alırken, oyun içinde de zaman zaman değişikliğe gitti. Elindeki kadroya oynatmak istediği sistemleri alıştırmaya çalışan 48 yaşındaki teknik direktör, Beşiktaş'a 3-1 kaybedilen sezon ilk maçında 4-2-3-1 sistemini, deplasmanda ise Denizlispor ile golsüz berabere kaldığı karşılaşmada ise 3-5-2 sistemini denedi. Trabzon'da 3-1 kazanılan Yeni Malatyaspor mücadelesinde de 4-1-4-1 sistemini kullanan Newton, Gaziantep deplasmanına ise 4-4-2 ile sahaya çıktı.
OMURGAYI HEMEN HEMEN BELİRLEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, takımın omurgasını oluşturacak bazı isimleri hemen hemen belirledi. Tüm transferlerin tamamlanmasıyla beraber elinde alternatifli ve geniş bir kadro bulunduran bordo-mavililerde kalede Uğurcan Çakır, savunmada ise Pereira, Vitor Hugo ve Marlon, orta alanda Abdulkadir Parmak, Baker, Abdulkadir Ömür ve Benik Afobe gibi isimlerin forması sakatlık yaşanmaması halinde garanti gibi gözükse de oyun sistemine göre de değişiklik yaşanabilecek. Savunmada Vitor Hugo'nun yerine Hüseyin Türkmen'in oynama ihtimali yüksek görünürken, Edgar Le ve Campi'nin de forma için ekstra performans göstermesi gerekecek.
İLERİ UÇTA BÜYÜK REKABET
Eddie Newton her bölge için en az iki alternatif oyuncuya sahip. Bordo-mavililerde asıl rekabet ise ileri uçta yaşanacak. Ekuban, Nwakaeme, Benik Afobe, Djaniny Samedo, Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Yusuf Sarı gibi isimlerin olduğu Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Newton, söz konusu futbolcular arasında tercih yapmakta zorlanacak gibi duruyor.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA İDEAL KADRO VE OYUN SİSTEMİ
İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton yönetimindeki Trabzonspor, milli arayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçıyla değerlendirdi. Newton, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Başakşehir mücadelesinde ideal kadrosuyla ve oynatmayı planladığı oyun sistemiyle çıkmayı planlıyor. Söz konusu maçta bordo-mavililerin ortaya koyacağı performans ilerleyen haftalar için de önemli bir ışık olacak.
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