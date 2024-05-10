Edda Dora'dan 'Üzmüşler Seni'

"ZAMANIMIZIN HASTALIĞI KAÇMAK"

Şarkı hakkında konuşan Edda Dora; "Zamanımınız hastalığı maalesef kaçmak oldu. Bu dönemde ilişkiler ve iletişimlerde çok hızlı kopuşlar yaşanıyor. Buda büyük üzüntüler getiriyor. Şarkı da buna atıfta bulunan bir ayrılık şarkısı, içinde eski sevgiliye ufak bi serzeniş de var. Hüznü, alternatif ve global bi müzik tarzıyla ifade etmeye çalıştık" dedi.