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Sevgilisi Eda'yı boğarak öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

Ordu'da, tartıştığı sevgilisi Eda Evli'yi iple boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Sinan Şimşek'e istenen ceza belli oldu. Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi

Giriş: 22.12.2022 - 15:38 | Güncelleme: ABONE OL
Sevgilisini iple boğarak öldürmüştü! İstenen ceza açıklandı... - En son haberler
DHA

Ordu'da, tartıştığı sevgilisi Evli'yi (22) boğarak öldüren Sinan Şimşek'e (36) hakkındaki mütalaa açıklandı.

Olay, 24 Mart'ta Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Dışarıda doğum gününü kutlayan Sinan Şimşek, iddiaya göre, sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı.

KADES İLE POLİSE HABER VERDİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Evli, cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı.

İPLE BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darp edildiği anlaşılan Evli, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İncelemede Evli'nin iple boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay sonrası gözaltına alınan Sinan Şimşek ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DURUŞMAYA EDA'NIN YAKINLARI DA KATILDI

Sinan Şimşek hakkında Ordu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açıldı. 3'üncü duruşmaya tutuklu sanık Şimşek SEGBİS aracılığı ile katıldı, Eda Evli'nin yakınları ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

SAVCI MÜTAALASINI AÇIKLADI

Mütalaasını açıklayan savcı, Sinan Şimşek'in 'eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya karşı ek süre istemesi nedeniyle duruşmayı erteledi.

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