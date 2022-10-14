Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Fiziğini korumak için haftanın büyük bölümünü spor yaparak geçiren Eda Taşpınar, bir kadın arkadaşı ile Ortaköy-Emirgan arası yürüyüş yaptı.

"BODRUM AŞKI ASLA BİTMEZ"

Öte yandan uzun yıllardır yaz aylarını geçirdiği Bodrum'a bir süredir gitmeyen Eda Taşpınar, basın mensuplarının "Bodrum aşkınız bitti mi?" sorusuna yanıt vermişti.

Taşpınar, "Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda evim var. 5 ay orada kalacağım. Bodrum aşkı asla bitmez ama senelerce orada da yaşadım. Dünyada yaşanacak ve görülecek çok yerler var, onları denemek lazım. O yüzden yaz aylarını Bodrum yerine başka yerlerde geçiriyorum. Pahalılığı konusunda pek bilgim yok. Çünkü uzun süredir gitmiyorum.